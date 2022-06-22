Токио, 22 июня, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Nintendo показала новый продолжительный трейлер игры Xenoblade Chronicles 3 в рамках очередной трансляции Direct. Ролик был опубликован 22 июня на портале IGN.

Игровая консоль Nintendo Switch Lite

Разработчики сообщили, что в игре будет шесть основных персонажей, они также показали боевые способности героев и рассказали в трейлере о сеттинге (мире) Xenoblade Chronicles 3. Герои Ной (Noah), Юни (Eunie), Ланц (Lanz), Мио (Mio), Тайон (Taion) и Сена (Sena), действиями которых будут управлять игроки, будут представлять два воюющих народа: Агнус и Кевес.

Геймеры смогут добавить в группу ещё одного героя, выбрав его из предлагаемого списка (они получат возможность нанять большое количество персонажей, но в определённый момент времени в группе сможет быть только один). Студия Monolith Soft, занимающаяся разработкой Xenoblade Chronicles 3, также анонсировала боевой пропуск с тремя дополнениями.

Для справки: релиз Xenoblade Chronicles 3 запланирован на 29 июля 2022 года. Игра является эксклюзивом портативной консоли Nintendo Switch.