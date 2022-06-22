Лос-Анджелес, США, 22 июня, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Семья покойного рэпера Тупака Шакура (2Pac) открыла поп-ап ресторан в его честь в Лос-Анджелесе (США). Об этом 22 июня пишет Page Six.

Цитата из клипа 2Pac Тупак Шакур

В меню заведения представлены любимые блюда музыканта. По словам семьи, концепцию ресторана разработал сам 2Pac ещё до своей смерти, почти 26 лет назад.

ИА REGNUM напоминает, что Тупак Шакур скончался в результате вооружённого нападения 13 сентября 1996 года. На момент смерти рэперу было 25 лет.