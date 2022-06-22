Лисичанск, ЛНР, , 19:15 — REGNUM Группа иностранных наёмников, воевавших в ВСУ, ликвидирована под городом Лисичанском (ЛНР), заявил 22 июня офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире «России 24».

Александр Дейнека. Наемник интервентов Марина Александрова © ИА REGNUM

Комментируя ход операции по освобождению районов Горского и Золотого, Марочко сказал, что группу наёмников окружили и ликвидировали.

При этом «были взяты очень ценные трофеи иностранного производства». Кроме того, освобождавшим от боевиков войскам удалось добыть весьма ценную развединформацию.

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