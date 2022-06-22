Лисичанск, ЛНР, 22 июня, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Группа иностранных наёмников, воевавших в ВСУ, ликвидирована под городом Лисичанском (ЛНР), заявил 22 июня офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире «России 24».

Марина Александрова ИА REGNUM Александр Дейнека. Наемник интервентов

Комментируя ход операции по освобождению районов Горского и Золотого, Марочко сказал, что группу наёмников окружили и ликвидировали.

При этом «были взяты очень ценные трофеи иностранного производства». Кроме того, освобождавшим от боевиков войскам удалось добыть весьма ценную развединформацию.