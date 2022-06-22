Москва, 22 июня 2022, 19:14 — REGNUM В Московском городском педагогическом университете провели исследование, как молодежь воспринимает столичную архитектуру. Оказалось, что учиться и заниматься наукой юные москвичи хотят в зданиях эпохи классицизма или сталинского ампира, проводить досуг — в постройках в стиле модерн, а жить в современных домах.
Доктор психологических наук, профессор МГПУ Борис Рыжов в связи с ростом противоречий между новыми архитектурными решениями и восприятием этих новостроек молодежью провел со студентами исследование «Современное восприятие архитектурных объектов молодежью».
Для социологического опроса было отобрано шесть архитектурных стилей — классицизм, сталинский ампир, модерн, конструктивизм, постконструктивизм конца 1930-х или стиль магно и современный стиль. Студентам российских вузов, а в исследовании участвовало 200 учащихся педагогических факультетов, показывали коллажи из шести фотографий зданий и предлагали проранжировать их в порядке убывания симпатии.
По первым результатам исследования, а планируется опросить еще 800 московских студентов, уже можно сделать выводы о предпочтениях студентов МГПУ. 73% положительных отзывов получил стиль сталинский ампир, яркими представителями которого являются сталинские высотки, арка на входе в Парк Горького, главный павильон ВДНХ. Современная архитектура была представлена самыми популярными зданиями — небоскребами Москва-сити, домом на Мосфильмовской, Dominion Tower Заки Хадид — и обогнала конструктивизм.
Респондентам показывали и общественные здания в разных стилях — жилые дома, библиотеки. Здесь первые места разделили модерн и магно (53% и 52% соответственно). Современный стиль снова не занял высоких позиций. А в опросе о малоразмерных домах и особняках с 84% голосов лидируют современные постройки. Стоит отметить, что студенты Московского городского оценивали здание исходя из вопроса, хотели бы они в нем жить. Как бы не нравились классические колонны и просторные залы, для жизни молодые люди выбрали современную архитектуру.
По итогам исследования составлен индекс предпочтений среди студентов МГПУ архитектурных стилей. Больше всего голосов (67%) у сталинского ампира, чьи величественные формы наиболее эмоционально привлекателен для молодежи. Второе место (37%) голосов делят между собой современный стиль, магно и классицизм. Модерн набирает 22%, а конструктивизм — около 1%. Результатами исследования могут пользоваться гиды, чтобы разрабатывать интересные туристические маршруты.
Результаты исследований МГПУ говорят о предпочтительности старых построек. Новая архитектура агрессивно вторгается в складывающуюся веками городскую панораму. В разных районах столицы можно видеть, как современное здание буквально разрезает старинную застройку, агрессивно разрушает, а не органично дополняет архитектурный ландшафт, что противоречит классическим принципам архитектуры — симметрии, красоты.
Подводя итоги, можно сказать, что российские студенты выбирают учебу в более монументальных зданиях, стены которых вселяют уверенность в престижности избранной профессии и внушают к уважение к лекциям и занятиям наукой. Для жизни больше подходят комфортабельные современные малоэтажные здания. Важно, чтобы мнение молодежи учитывали архитекторы и застройщики — городской ландшафт должен быть психологически комфортным новому поколению.