Калининград, , 19:12 — REGNUM На сегодняшний день существует три дипломатических варианта решения проблемы железнодорожного транзита, блокированного Литвой, заявила 22 июня журналистам руководитель Калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова.

Калининград Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, Евросоюз может решить этот вопрос простым техническим способом — снести изменения в санкционные документы.

«Решений может быть несколько, это, скорее, технический вопрос. Например, внесение изменений в санкционный документ Евросоюза 833/2014, причём в разных вариантах. Первый — это дополнение глоссария статьи 1 понятием «калининградский транзит людей и грузов» и общее изъятие из санкций», — сказала Иванова.

Второй вариант, отметила она, это убрать из статей санкционного документа, уточнение «включая транзит» и «с условием, что перевозка этих товаров запрещена данным документом».

«Третий вариант, самый очевидный, — без внесения изменений в регламент 833/2014 направить разъяснения в таможенные органы Литовской Республики о неприменении действия статей, введённых 4-м, 5-м и 6-м пакетами санкций, к калининградскому транзиту товаров», — заключила Алла Иванова.

Напомним, ранее МИД России оценил действия Литвы по блокированию железнодорожного транзита в Калининградскую область как агрессивные действия и недружественный акт. Послу ЕС в России было заявлено, что если калининградский транзит не будет немедленно возобновлен, то последуют ответные меры.

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