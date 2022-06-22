Москва, , 19:07 — REGNUM Экс-солистка группы «Серебро» Дарья Чебанова (Дарья Шашина) родила первенца. Об этом она сообщила в своих соцсетях 22 июня.

Ребёнок

Артистка поделилась с подписчиками фотографией, на которой она держит на руках новорожденного, а рядом с ней сидит муж, участник проекта «Голос» Иван Чебанов. «Мы это сделали», — подписала снимок певица.

ИА REGNUM напоминает, что Дарья Чебанова была солисткой группы «Серебро» с 2013 по 2016 годы. Она покинула коллектив из-за проблем со здоровьем.