Вашингтон, , 18:56 — REGNUM Позиция нынешнего президента США очень похожа на позицию американских ястребов в годы Второй мировой войны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 22 июня, комментируя высказывания Джозефа Байдена.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Как сообщалось ранее, Байден, говоря о ситуации на Украине заявил, что «на определенном этапе пойдет отчасти игра в выжидание — что русские могут выдержать и что будет готова выдерживать Европа».

« Поразительно, насколько эта позиция нынешнего президента США похожа на позицию американских ястребов в годы Второй мировой войны. Они вскормили Гитлера против СССР, Франклин Делано Рузвельт от него отвернулся и был готов взаимодействовать с СССР в целях уничтожения нацизма, но ультраправые в Министерстве обороны США, Госдепартаменте и промышленных кругах проводили линию на то, чтобы затянуть войну и «дать» Советскому Союзу и Германии как можно больше истощить друг друга. То, что победит СССР, с какого-то момента им стало совершенно ясно, но они хотели, чтобы наша страна вышла из той войны как можно более ослабленной — тогда они смогли бы диктовать ей условия послевоенного мироустройства…