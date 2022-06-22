Москва, 22 июня 2022, 18:56 — REGNUM Мариупольский металлургический завод «Азовсталь» в дальнейшем должен продолжить свою работу, заявил 22 июня заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, важным фактором в этом вопросе является то, что предприятие предоставляет около 12 тыс. рабочих мест.
«Для нас важный вопрос — что с «Азовсталью». Но мы склоняемся к мнению, что «Азовсталь» останавливать не нужно — это 12 тыс. работающих», — сказал Хуснуллин.
Читайте ранее в этом сюжете: Шольц ломает голову над помощью Украине, «когда всё закончится»