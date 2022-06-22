Вашингтон, , 18:56 — REGNUM Netflix поделился отрывком нового сезона сериала «Академия Амбрелла». Об этом сообщил портал «Канобу» 22 июня.

Дети-супергерои Цитата из т/с «Академия «Амбрелла"». 2019. США

В опубликованном ролике показали команду супергероев из альтернативной вселенной. Стоит отметить, что вместе с фрагментом на стриминге был опубликован первый эпизод третьего сезона.

Напомним, релиз первого сезона «Академии Амбрелла» состоялся зимой 2019 года. Второй сезон сериала был опубликован спустя год, после чего появились новости о съёмках продолжения.

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