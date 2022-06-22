Вашингтон, 22 июня, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Netflix поделился отрывком нового сезона сериала «Академия Амбрелла». Об этом сообщил портал «Канобу» 22 июня.

Цитата из т/с «Академия «Амбрелла"». 2019. США Дети-супергерои

В опубликованном ролике показали команду супергероев из альтернативной вселенной. Стоит отметить, что вместе с фрагментом на стриминге был опубликован первый эпизод третьего сезона.

Напомним, релиз первого сезона «Академии Амбрелла» состоялся зимой 2019 года. Второй сезон сериала был опубликован спустя год, после чего появились новости о съёмках продолжения.