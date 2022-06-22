Челябинск, 22 июня, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Стать ректором Южно-Уральского государственного медицинского университета готовы три человека. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

По данным Накануне. Ru, список был утверждён 22 июня учёным советом вуза. В него включён и. о. ректора Андрей Важенин. Конкуренцию ему составят завкафедрой анатомии и оперативной хирургии Евгений Куренков, а также проректор Любовь Рассохина.

Как сообщало ИА REGNUM, Важенин возглавляет университет в качестве и. о. с апреля 2021 года.