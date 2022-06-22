Москва, 22 июня 2022, 18:52 — REGNUM Американские власти не дают России возможности забрать своих граждан — сотрудников загранучреждений. Это возмутительная политика получит ответ, говорится в опубликованном 22 июня заявлении официального представители МИД РФ Марии Захаровой.
Российский дипломат отметила, что речь идёт о препятствовании Вашингтоном гуманитарной акции, ведь самолёт из России должен был прилететь за теми людьми, которым Госдеп «ультимативно предписал покинуть территорию США до конца текущего месяца».
Это всё расценивают в Москве как «вызывающее поведение». Представитель МИД РФ подчеркнула, что на недружественные действия последует ответ, вероятно, «асимметричного характера».
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