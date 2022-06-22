В Британии объявили об угрозе возвращения полиомиелита
Лондон, 22 июня, 2022, 18:45 — ИА Регнум. В Британии обнаружен вирус полиомиелита после, казалось бы, полной победы над этой болезнью, сообщает 22 июня ВВС.
CDC/ Dr. Fred Murphy,
Электронная микрофотография вируса полиомиелита
Уточняется, что следы вируса были найдены в Лондоне в сточных водах.
Британское Агентство по здравоохранению Великобритании полагает, что вирус попал туда вместе с отходами жизнедеятельности человека, недавно привитого живой вакциной. Вероятно, отмечают в ведомстве, этот человек прибыл из другой страны.
Хотя риск заражения признан невысоким, британские власти предупреждают население, что их дети должны быть обязательно привиты.