Лондон, 22 июня, 2022, 18:45 — ИА Регнум. В Британии обнаружен вирус полиомиелита после, казалось бы, полной победы над этой болезнью, сообщает 22 июня ВВС.

CDC/ Dr. Fred Murphy, Электронная микрофотография вируса полиомиелита

Уточняется, что следы вируса были найдены в Лондоне в сточных водах.

Британское Агентство по здравоохранению Великобритании полагает, что вирус попал туда вместе с отходами жизнедеятельности человека, недавно привитого живой вакциной. Вероятно, отмечают в ведомстве, этот человек прибыл из другой страны.

Хотя риск заражения признан невысоким, британские власти предупреждают население, что их дети должны быть обязательно привиты.