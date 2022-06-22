Салехард, 22 июня, 2022, 18:39 — ИА Регнум. В столице Ямала в День памяти и скорби в память о погибших в Великой Отечественной войне на площади Победы жители Салехарда возложили цветы к Вечному огню. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда День памяти и скорби. Салехард.

Собравшиеся почтили минутой молчания память героев войны и возложили цветы к мемориалу.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда День памяти и скорби. Салехард.

«Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая своё Отечество», — отметил председатель салехардской городской общественной организации ветеранов Афганистана Александр Козинец.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда День памяти и скорби. Салехард.

За годы войны в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии с территории Ямала было призвано 8982 человека, из них 500 женщин. На полях сражений остались четыре тысячи ямальцев.