Москва, , 18:33 — REGNUM Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) периодически предпринимают попытки сдаться в плен или отступить под напором российских войск. Об этом 22 июня заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом реализовать подобные инициативы получается далеко не всегда — специальные заградительные отряды с украинской стороны расстреливают военнослужащих ВСУ, который пытаются сложить оружие или отступить со своих позиций.

«Ежедневно на связь с нами выходят небольшие подразделения ВСУ. Но продолжают действовать заградотряды, подразделения, которые хотят сдаться в плен вычисляются контрразведкой и уничтожаются на месте в назидание другим», — сказал Филипоненко.

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