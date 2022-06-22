Москва, 22 июня, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) периодически предпринимают попытки сдаться в плен или отступить под напором российских войск. Об этом 22 июня заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

При этом реализовать подобные инициативы получается далеко не всегда — специальные заградительные отряды с украинской стороны расстреливают военнослужащих ВСУ, который пытаются сложить оружие или отступить со своих позиций.

«Ежедневно на связь с нами выходят небольшие подразделения ВСУ. Но продолжают действовать заградотряды, подразделения, которые хотят сдаться в плен вычисляются контрразведкой и уничтожаются на месте в назидание другим», — сказал Филипоненко.