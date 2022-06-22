Берлин, 22 июня, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Нужно будет помочь Украине с восстановлением, заявил 22 июня федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в бундестаге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

Проблему придётся решать не одному поколению европейцев, заявил глава германского правительства. Понадобятся деньги — вероятно, «много миллиардов долларов и евро».

Олаф Шольц «Украина нуждается сейчас в плане Маршалла для восстановления».

Напомним, план Маршалла был применён США к Европе в качестве меры помощи. Он назван так, поскольку предложил план американский госсекретарь Джордж К. Маршалл. Применён был в том числе к Западной Германии.