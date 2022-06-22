Новосибирск, 22 июня, 2022, 18:31 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 22 июня, прозвучала Седьмая «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Андрей Травников.

Undergroundcop1980 Новосибирский государственный театр оперы и балета (НОВАТ)

«В День памяти и скорби на ступенях НОВАТа (Новосибирского государственного академического театра оперы и балета — прим. ИА REGNUM) прозвучала легендарная Седьмая «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича в исполнении Новосибирского академического симфонического оркестра», — написал он.

Напомним, что в Новосибирске впервые произведение было исполнено 9 июля 1942 года.