Москва, , 18:24 — REGNUM Город Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР) взят в оперативное окружение. Об этом 22 июня заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

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«О полном физическом окружении Лисичанска говорить рано. Но оперативное окружение имеет место быть», — сказал Филипоненко.

При этом на территории народной республики есть районы сосредоточения украинских оккупантов, которые полностью взяты в окружение, добавил официальный представитель НМ ЛНР.

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