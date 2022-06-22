Москва, 22 июня, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Город Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР) взят в оперативное окружение. Об этом 22 июня заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

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«О полном физическом окружении Лисичанска говорить рано. Но оперативное окружение имеет место быть», — сказал Филипоненко.

При этом на территории народной республики есть районы сосредоточения украинских оккупантов, которые полностью взяты в окружение, добавил официальный представитель НМ ЛНР.