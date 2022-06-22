Лос-Анджелес, США, 22 июня, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян рассказала о том, как она готовилась познакомить своих детей от предыдущего брака с новым избранником, комиком Питом Дэвидсоном. Об этом 22 июня пишет BuzzFeed.

Toglenn Ким Кардашьян

Модель объяснила, что сначала решила посоветоваться со своей сестрой Кортни Кардашьян, у которой уже есть опыт в подобном деле. Она также рассказала, что пообщалась с друзьями и несколькими психотерапевтами, прежде чем знакомить Дэвидсона с четырьмя детьми. Это заняло у неё шесть месяцев.

ИА REGNUM напоминает, что Ким Кардашьян семь лет состояла в браке с рэпером Канье Уэстом, с которым у неё четверо общих детей. Модель подала документы на развод в феврале 2021 года.