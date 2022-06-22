Новосибирск, 22 июня, 2022, 18:22 — ИА Регнум. В Новосибирске хлебокомбинат «Инской» временно приостановил выпуск продукции. В компании уточнили, что причина — отключение газа.

Хлеб

«На сегодняшний день из-за того, что идёт большая врезка газа в Новосибирской области, «Газпром» отключил нас по ветке газа, — прокомментировал редакции «НГС Новости» коммерческий директор хлебокомбината Дмитрий Белобородов. — Поэтому из-за отсутствия газа мы не можем ничего производить: у нас все газовые линии стоят».

Он уточнил, что в конце этой недели газ обещают дать, хлеб должен появиться в понедельник.

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