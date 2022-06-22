Москва, 22 июня, 2022, 18:47 — ИА Регнум. В Сеть выложили первый тизер сериала-антиутопии «Наследие». Об этом 22 июня сообщил портал Film.ru.

Александр Вепрёв Алексей Серебряков

В тизере сериала показали участников программы «Наследие», созданной ради восстановления человеческой популяции после массовых смертей из-за редкой формы гемофилии в 2041-м году. Главную роль в ленте исполнит Алексей Серебряков.

Напомним, премьера «Наследия» должна состояться в августе 2022 года. Показывать сериал будет онлайн-кинотеатр Premier.