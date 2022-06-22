Челябинск, , 18:16 — REGNUM В Челябинской области бывшего начальника отдела Ростехнадзора осудили за получение взятки и превышение должностных полномочий. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, в декабре 2018 года по просьбе своего знакомого руководитель незаконно подписал акты приёмки работ, не выполненных в полном объёме. А в апреле 2020-го он получил 20 тыс. рублей от представителя некой фирмы за приёмку газовых сетей, при этом нарушения, выявленные ранее, не были устранены.

Суд назначил гражданину четыре года условно. Также осуждённый должен уплатить 200 тыс. рублей штрафа.