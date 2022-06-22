Москва, 22 июня, 2022, 18:09 — ИА Регнум. В Госдуме назвали интересной инициативу Минфина освободить увольняющихся от уплаты налога на доходы физлиц с выходных пособий и компенсационных выплат.

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

«Всё бы ничего, но если задача — поддержать среднестатистического россиянина, то механизм «обезНДФЛивания» необходимо уточнить. Скажем, ввести суммарные пороги для получаемых по случаю увольнения доходов в соответствии с прогрессивной шкалой», — предложил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Такая мера направлена на то, чтобы мимо федерального бюджета не уплыли «золотые парашюты» топ-менеджеров на десятки и сотни миллионов, и чтобы не потеряли ни копейки из своих скромных заработков простые труженики.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты Госдумы от ЛДПР предложили повысить верхний порог выходного пособия и оплаты труда сотрудников в случае банкротства компании с 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

Минфин предложил установить ограничение, при котором необлагаемый размер любых выплат сотруднику при увольнении будет ограничен тремя окладами.