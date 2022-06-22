Вашингтон, , 18:46 — REGNUM Известная певица Saweetie (Диамонте Киава Валентин Харпер) будет сотрудничать с брендом обуви Crocs. Об этом сообщил портал Complex 22 июня.

Saweetie Кадр из интервью

В рамках сотрудничества артистка и бренд планируют выпустить эксклюзивные подвески на обувь, отсылающие к творчеству Saweetie. Приобрести уникальный товар можно будет в период с 22 по 24 июня 2022-го на сайте Crocs.

Напомним, Saweetie ведёт музыкальную деятельность с 2016 года. В 2022-м певица планирует выпустить дебютный студийный альбом.

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