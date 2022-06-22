Новосибирск, , 18:05 — REGNUM Для завершения работ на всех участках трассы Восточного обхода важно обеспечить стабильное финансирование. Об этом во время выездного совещания на площадке строительства сегодня, 22 июня, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Строительство дороги Rosavtodor.ru

«В этом году планируется открытие рабочего движения по двум развязкам — около сёл Раздольное и Новолуговое, − уточнил председатель совета директоров «Новосибирскавтодора» Дмитрий Пингасов. — Дорога в четыре полосы, с развязками в разных уровнях. Строительная готовность достаточно высокая, сейчас уже приступили к бетону, с точки зрения выполнения, это достаточно значительные средства, нет никаких сомнений, что те объёмы, которые сейчас есть в контракте, и которые планируется добавить, будут выполнены в срок».

По словам главы региона, в 2022 году на строительство дополнительно выделено 2,8 млрд рублей.