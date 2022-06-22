Брюссель, , 18:07 — REGNUM Россия будет указана в новой концепции НАТО как напрямую угрожающая безопасности альянса, сообщил 22 июня журналистам генсек западного военного блока Йенс Столтенберг.

НАТО за мир Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя подготовку руководством альянса Стратегической концепции — 2022, Столтенберг заявил, что в документе Россия будет обозначена «как наиболее значительная и прямая угроза безопасности НАТО».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО уже делал аналогичное заявление в интервью СМИ, упомянув и Китай как врага альянса.

Читайте ранее в этом сюжете: Столтенберг: страны НАТО признают Россию угрозой безопасности альянса