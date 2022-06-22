Брюссель, 22 июня, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Россия будет указана в новой концепции НАТО как напрямую угрожающая безопасности альянса, сообщил 22 июня журналистам генсек западного военного блока Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО за мир

Комментируя подготовку руководством альянса Стратегической концепции — 2022, Столтенберг заявил, что в документе Россия будет обозначена «как наиболее значительная и прямая угроза безопасности НАТО».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО уже делал аналогичное заявление в интервью СМИ, упомянув и Китай как врага альянса.