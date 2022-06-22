Якутск, 22 июня, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Потерпевший крушение 22 июня самолет АН-30 в Якутии обнаружен. Об этом сообщил глава ЯкутииАйсен Николаев в своем официальномTelegram-канале.

confused_me Самолет

«По уточненным данным, на борту АН-30 находилось семеро человек экипажа. Четверо человек здоровы. Трое раненых уже в больнице», —написал Айсен Николаев.

Айсен Николаев «Самое главное, что погибших нет. Все пятеро человек живы. Трое из них ранены, двое здоровы. Скорейшего выздоровления!»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что АН-30 потерпел крушение.

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