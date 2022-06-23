Реаниматологи Костромской больницы пожаловались на чрезмерные нагрузки
Кострома, 23 июня, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Костромской областной клинической больнице имени Королёва образовался дефицит анестезиологов-реаниматологов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал глава профильного отделения медучреждения Андрей Простов.
Врач указал, что сейчас в отделении работают 13 медиков. Для «адекватного» распределения рабочей нагрузки больнице не хватает как минимум 4 специалистов.
Простов отметил, что руководство больницы осведомлено о текущей ситуации, но «не предпринимает никаких действий для её решения». Отделение анестезиологии и реанимации клинической больницы — самое крупное в области. В год через него проходят 700 человек, за этот же период врачи вводят в наркоз около 4 тысяч пациентов.
Напомним, ранее в больнице уже возникали кадровые проблемы. В середине мая 2022 года из учреждения уволились все сосудистые хирурги. После того как проблема была озвучена в СМИ, в ситуацию вмешался департамент здравоохранения. Часть коллектива удалось сохранить.