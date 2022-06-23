Кострома, 23 июня, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Костромской областной клинической больнице имени Королёва образовался дефицит анестезиологов-реаниматологов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал глава профильного отделения медучреждения Андрей Простов.

Больница им. Королева

Врач указал, что сейчас в отделении работают 13 медиков. Для «адекватного» распределения рабочей нагрузки больнице не хватает как минимум 4 специалистов.

«С учётом отпускных периодов, больничных нам нужно как минимум 17 человек. Официально нас 13, но сейчас по причине отпусков и больничных листов работают лишь 8 человек. Из-за нехватки кадров медикам приходится оставаться на работе по 6-9 часов после суточных дежурств, чтобы подготовить больных к операциям, хотя по закону это запрещено. Я с учётом всей нагрузки сейчас работаю ставки на три, хотя максимально возможно могу закрывать две. Если всё останется так, как есть, будет падать качество оказания медицинской помощи. Медики не роботы, при таких обстоятельствах возрастает риск совершения врачебных ошибок».

Простов отметил, что руководство больницы осведомлено о текущей ситуации, но «не предпринимает никаких действий для её решения». Отделение анестезиологии и реанимации клинической больницы — самое крупное в области. В год через него проходят 700 человек, за этот же период врачи вводят в наркоз около 4 тысяч пациентов.

Напомним, ранее в больнице уже возникали кадровые проблемы. В середине мая 2022 года из учреждения уволились все сосудистые хирурги. После того как проблема была озвучена в СМИ, в ситуацию вмешался департамент здравоохранения. Часть коллектива удалось сохранить.