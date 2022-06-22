Витебск, Белоруссия, , 18:54 — REGNUM В Витебске пророссийского политика Эльвиру Мирсалимову вызвали в милицию по заявлению на неё как на организатора акции «Бессмертный полк» в Витебске. Об этом политик сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Эльвира Мирсалимова Страница социальной сети Facebook @Эльвира Мирсалимова

По словам Мирсалимовой, податель заявления обвиняет её в призывах к участию в якобы несанкционированном шествии Бессмертного полка, а в качестве «аргумента» приводит её фотографии с гвардейской лентой и символом Z.

«А тем временем шествие Полка по традиции состоялось в рамках республиканской акции «Белоруссия помнит», все заявки были поданы от имени официальных организаций. Всё официально, всё согласовано. И гвардейская лента не запрещена. И российские символы специальной военной операции не запрещены», — написала политик.

По мнению Мирсалимовой, такие заявления «попросту тратят время и силы наших правоохранителей, которые вынуждены заниматься всеми этими ненужными формальностями».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Эльвира Мирсалимова рассказала, что в её адрес участились телефонные звонки с угрозами привлечения к ответственности. По словам Мирсалимовой, звонки исходили от её политических оппонентов, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов.