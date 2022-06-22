Удмуртия, 30 мая, 2003, 11:32 — ИА Регнум. Посреди улицы Удмуртской загорелся автобус ЛАЗ-695. Это не маршрутный автобус, поэтому пассажиров в салоне было всего трое. Огонь внезапно вспыхнул в кабине водителя. Он успел правильно среагировать и в первую очередь освободил из салона пассажиров. Поэтому никто из них не пострадал. Однако сам водитель получил тяжелые травмы - ожоги второй и третьей степени. У него серьезно обгорели рука, лицо и волосы с правой стороны. По прогнозам врачей лечение этих ожогов займет не меньше месяца. Сейчас он находится в ожоговом отделении первой республиканской клинической больницы.

"Причина возгорания - короткое замыкание электропроводки под панелью. И еще, из-за чего водитель получил ожоги, у него под панелью стояла канистра с маслом, и из-за нагрева проводки она расплавилась. Когда он задел ее рукой, произошел всплеск масла и сильная вспышка. Из-за этого водитель пострадал", - сообщил - начальник пожарной части N2 Александр Гущин.