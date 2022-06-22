Кемерово, 22 июня, 2022, 17:57 — ИА Регнум. В Кемерове возводится мемориальный комплекс героям-сибирякам. Он включает в себя масштабный архитектурно-скульптурный ансамбль. В центре установят памятник герою Кузбасса Николаю Масалову — точную копию монумента «Воину-освободителю» в Трептов-парке Берлина.

ako.ru Создание мемориала героям-сибирякам в Кузбассе

«Сохранение исторической памяти о подвигах наших предков во имя защиты Родины — наш долг, — сказал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Мемориальный комплекс создаётся для того, чтобы увековечить память о героических поступках сибиряков. Будущие поколения должны знать о том вкладе, который наши земляки внесли в Победу в самой страшной войне».

Работы на первой очереди, в которую входит создание скульптуры «Воин-освободитель», кургана и пьедестала, выполнены на 40%. Объект планируют к сентябрю. Скульптура «Воина-освободителя» готова на 65%. Работы по возведению кургана и пьедестала выполнены на 40%.

Вторая очередь — благоустройство парка и озеленение территории комплекса — готова примерно на 15%.