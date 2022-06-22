Лондон, 22 июня 2022, 18:46 — REGNUM Британская актриса Флоренс Пью примет участие в съёмках новой адаптации романа «К востоку от рая» Джона Стейнбека. Об этом сообщил портал TVLine 22 июня.

Флоренс Пью
Флоренс Пью
Кадр из интервью

Известно, что предстоящая экранизация книги будет представлена в формате мини-сериала, а Пью исполнит в нём главную роль. Продюсером и сценаристом проекта выступит Зои Казан («Перелом»).

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Флоренс Пью присоединилась к актёрскому составу фильма «Дюна 2» Дени Вильнева. Съёмки картины начнутся летом 2022 года.

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