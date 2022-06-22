Лондон, 22 июня, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Британская актриса Флоренс Пью примет участие в съёмках новой адаптации романа «К востоку от рая» Джона Стейнбека. Об этом сообщил портал TVLine 22 июня.

Кадр из интервью Флоренс Пью

Известно, что предстоящая экранизация книги будет представлена в формате мини-сериала, а Пью исполнит в нём главную роль. Продюсером и сценаристом проекта выступит Зои Казан («Перелом»).

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Флоренс Пью присоединилась к актёрскому составу фильма «Дюна 2» Дени Вильнева. Съёмки картины начнутся летом 2022 года.