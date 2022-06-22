Луганск, , 17:54 — REGNUM Группировка вооруженных формирований Украины, обороняющаяся в районе населенных пунктов Горское и Золотое, находится в полном окружении, сообщает 22 июня «Интерфакс» со ссылкой на представителя Народной милиции Луганской народной республики Андрея Марочко.

Котёл Александр Погожев © ИА REGNUM

«Пришла официальная информация с фронта, подтверждающая, что группировка вооруженных формирований Украины, находящаяся в Горском и Золотом, в полном окружении», — сказал Марочко.

По его словам, в ходе боёв по замыканию кольца вокруг этой украинской группировки, «была ликвидирована группа иностранных наемников».

Как сообщало ИА REGNUM, численность окруженной в Горком и Золотом украинской группировки оценивается приблизительно в 2,5 тыс. боевиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: Без контроля над Одессой говорить о присоединении ПМР бессмысленно