Симферополь, 22 июня, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Формируется турпоток в Крым из Херсонской и Запорожской областей Украины, заявил 22 июня постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов в эфире «Крым 24». Поток будет расти.

Георгий Мурадов. (сс) AlexMorgan007

По словам чиновника, сейчас в Крыму много машин скапливается на пропускных пунктах. Поскольку многие едут именно отдыхать в регион, они учитываются как турпоток.

Он подчеркнул, что «турпоток из Херсонской и Запорожской областей уже формируется, нарастает и будет нарастать ещё больше в ближайшее время». Тем более что с 1 июля будут запущены поезда.