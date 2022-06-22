Котово, , 17:54 — REGNUM В мошенничествах в отношении подопечных пенсионеров подозревают социального работника из Котова Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе регионального УМВД.

Пенсионеры

По данным оперативников, 48-летняя женщина обманула пять человек возрасте от 65 до 82 лет. Она брала у подопечных деньги, обещая заплатить за услуги ЖКХ, в банкомате получала квитанции с отметкой о том, что платёж не прошёл, и отдавала этот чек пенсионерам. Злоумышленница была уверена, что проверять платёжные документы никто не будет. В общей сложности на личные нужды она потратила 20 тысяч чужих рублей.

Потерпевшие обнаружили обман, когда им пришли квитанции с двойным размером оплаты. Подозреваемая созналась в мошенничестве и вернула похищенные деньги подопечным.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, ранее женщина уже стала фигурантом уголовного дела — она заняла у пенсионера 12 тысяч рублей, а вернула долг с пятитысячной купюрой банка приколов. Уголовные дела соединят в одно производство.