22 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Умер певец, шоумен Пьер Нарцисс. Человек от меня бесконечно далёкий, но известный, как и многим в России, по стопроцентному попаданию в аудиторию своим хитом «Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец…» Помните же такое, да?

Платон Беседин, , 18:16 — REGNUM И вот он ушёл. Умер на вид достаточно крепкий мужчина 45 лет. Сейчас звучат разные версии смерти, и среди них привлекает внимание такое сообщение: «Нарциссу стало плохо на вечерней тренировке». Опять же есть информация, что он готовился сразиться в ринге с юмористом, шоуменом Николаем Лукинским. Ранее Пьер Нарцисс участвовал в шоу «Король ринга».

Пьер Нарцисс Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Туда же записываем его проблемы с почками. Масса скандалов сопровождали этого персонажа. Пересказывать их нет смысла, ибо вовсе не о покойном речь. Что для нас первично важно: то все ссылки содержат информацию о проблемах со здоровьем у Пьера. Бывшая жена заявляет, что Нарцисса добила подагра. Продюсер спешит заявить, что тот не перенёс операции.

Пусть разбираются с этими бедами, но суть в чём. Человек, очевидно страдающий бедами с сердцем, печенью, почками, готовится к бою — серьёзной физической нагрузке. Противостоять ему должен, в общем-то, тоже не слишком подготовленный персонаж. Итог закономерен. Но для нас важнее не как, а ради чего это делается?

Так, спрашивается, для кого и для чего проводятся все эти чудовищные шоу, где так называемые селебрити сходятся в кулачных поединках друг с другом? Когда, например, Никита Джигурда избивает под камеры депутата Милонова, а тот выглядит откровенно смешно и даже позорно. Для чего эта кровавая каша, где морды сливаются и склеиваются в одну — козью? Для чего эта разновидность бессмысленных драк?

Джигурда и Милонов Цитата из видео «Джигурда против депутата Милонова. Полный бой. Косырев vs Гаджиев. Наше дело»

Ответ очевиден: ради денег, ради хайпа, ради бесконечного потока бессмысленных информационных поводов. Эдуард Лимонов в своей пророческой книге «Дисциплинарный санаторий» писал, что в «новом дивном мире» роль героев выполняют так называемые селебрити. И вот их эксплуатируют по-всякому. То на льду заставят кататься, то в цирке фокусы показывать, а они и рады, но этого толпе оказывается мало, и она требует другого. В идеале, собственно, известные люди должны умирать в прямом эфире.

И тут социальные настройки обнуляются. Они сбрасываются куда-то в область времён нашей эры, где кровь, где примитив, где насилие. Это, к слову, тема для отдельной беседы — касательно того, как действует прогресс. И действует ли он в принципе. Умберто Эко говорил, что мир сбрасывается в Средневековье, но, на самом деле, постепенно он уходит куда-то ещё глубже. И мы вспоминаем Древний Рим, где гладиаторы сходятся на арене, только теперь в их роли — современные селебрити. Ну да, крови поменьше, жести поменьше, но суть та же.

Умберто Эко Bogaerts, Rob

Удивительным образом всё это отражает то, чем существует общество, пожирающее само себя в прямом эфире. Хайп и смерть стали, возможно, двумя главными константами нынешнего времени. И одно лучше всего делается на втором — для того, собственно, большинство и старается. Когда герои нового времени бьют друг друга на потеху толпе, тем давая им характерный пример и ролевую модель поведения остальным.

К этому можно было бы отнестись со снисхождением (этим серьёзным качеством, позволяющим пережить многие беды мира), если бы фабрика пошлости, в которую превратилось медийное пространство, не отравляла все сферы жизни. Откуда, кстати, эта популярность боёв без правил, когда тот же Хабиб стал кем-то большим, нежели просто спортсменом? Насилие — не только способ сбросить отрицательную энергию, но и способ утверждения в этом лучшем из миров.

Попытка получить хоть какие-то эмоции — вот ради чего, собственно, это всё затевается. В надежде почувствовать себя живым, когда тебе дают свою дозу дикой смеси, где сострадание перемешивается со сладострастием сначала от избиения, а после и от смерти известного (или относительно известного) человека. Потому что самые обычные почти никому не интересы.

Беда в том, что итог этого самолюбования — бесконечная апатия, захватывающая всё больше и больше. Вплоть до полной аннигиляции. Впрочем, и это ТВ с радостью покажет в прямом эфире, а после на очередном ток-шоу детально разберут, как умирал человек и сколько он кому остался должен.