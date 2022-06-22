Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий АО, 22 июня 2022, 17:48 — REGNUM В Шурышкарском районе Ямала детей-сирот с августа 2021 года не обеспечили положенными жилыми помещениями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
Прокурор Шурышкарского района обратился с исками в суд о предоставлении сиротам жилых помещений. Судом требования прокурора удовлетворены.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Башкирии прокуратура добивается восстановления жилищных прав сирот.
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