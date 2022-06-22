Сыктывкар, 22 июня, 2022, 17:47 — ИА Регнум. В Коми казаки регионального отделения Союза казаков-воинов Росси и зарубежья активно участвуют в патриотическом воспитании молодёжи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В качестве примера можно привести встречу курсантов военно-патриотического движения «Достойное поколение» с Героями России — пилотом вертолёта в пограничных войсках Сергеем Липовым и командиром спецназа МВД «Гром» Александром Головашкиным. Оба сегодня участвуют в деятельности общественной организации «Офицеры России». Специально к этой встрече был подготовлен подарок курсантам — десять макетов пистолета Макарова. Они будут использоваться на тренировках и во время показательных выступлений.

По просьбе атамана регионального отделения СКВРиЗ в Республике Коми Евгения Макина макеты изготовил есаул станицы «Слободская» Алексей Нутрихин.