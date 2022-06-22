Санкт-Петербург, , 17:54 — REGNUM Депутаты Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия» предлагают ввести в образовательных учреждениях курсы военной подготовки. Проект обращения депутатов к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину опубликован на сайте Законодательного собрания Петербурга.

«Единая Россия» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Содержание курса начальной военной подготовки раньше включало в себя изучение следующих дисциплин: строевая, огневая и тактическая подготовка, защита от оружия массового поражения, медицинская, топографическая и инженерная подготовка. Безусловно, структура курса требует корректировки в соответствии с реалиями настоящего времени», — сказано в тексте.

Авторы обращения полагают, что нужно вернуть в учебные заведения практику военных сборов, на уроках физической культуры необходимо делать акцент на проведение кроссов, силовой гимнастики, преодоления полосы препятствий и рукопашного боя. Также предлагают возродить военно-спортивные игры по типу «Зарницы» или «Орлёнка».

Рассмотрение проекта обращения пройдёт на ближайших заседаниях Законодательного собрания. В случае принятия его направят председателю правительства.