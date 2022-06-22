Топки, Кемеровская область, 22 июня, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В кемеровских Топках появится новый тепличный комплекс. Строительство будет вестись в рамках соглашения, которое на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв и генеральный директор управляющей компании «Кубанские теплицы» Олег Ветров.

Admlip.ru В теплице

«Перед сельхозтоваропроизводителями Кузбасса поставлена задача — выйти на полное обеспечение потребности региона в свежей и натуральной продукции, — прокомментировал Цивилёв. — На сегодняшний день жители региона полностью обеспечены зерном, картофелем и куриным яйцом. Самообеспеченность региона овощами составляет 45,5%. После строительства теплиц этот показатель увеличится до 54,1%».

Также на предприятии будет создано более 500 новых рабочих мест. Предполагаемая стоимость реализации инвестиционного проекта — более 6,9 млрд рублей. Срок строительства — до 2026 года.