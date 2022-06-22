Калуга, 22 июня, 2022, 17:43 — ИА Регнум. В Калининграде проходит 2-й Янтарный форум муниципального сотрудничества, организованный Клубом руководителей муниципальной сферы. Калугу представляет глава городского самоуправления Юрий Моисеев. В рамках форума муниципалитеты России демонстрируют инвестиционные проекты. Предприятия оборонно-промышленного комплекса представляют продукцию гражданского назначения, поставляемую в рамках программы диверсификации «ОПК России — городскому хозяйству».

Пресс-служба Городской думы Калуги

Участники форума обсуждают вопросы управления муниципальной экономикой и инвестициями в условиях санкционного давления, а также внедрение цифровых технологий в сфере муниципального управления. За последовательное формирование возможностей развития муниципальной экономики на треке технологий и инвестиций в трудных условиях функционирования муниципальной системы в 2021 году Калуга включена в перечень «100 растущих муниципальных экономик России 2021 года по оценке КРМС».

В ходе форума планируется встреча с главами городов-курортов — Зеленоградска, Янтарного и Светлоградска для обсуждения способов повышения туристической привлекательности муниципалитетов и ознакомления с инфраструктурными и инвестиционными объектами региона, а также посещение базы Балтийского флота.

Для каждого муниципалитета Клуб руководителей муниципальной сферы подготовил пакет решений муниципального развития.