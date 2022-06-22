Хельсинки, , 17:42 — REGNUM Финляндия систематически готовилась к войне такого типа, которая сейчас происходит на Украине и готова отразить «нападение России», если оно произойдет, заявил 22 июня командующий Силами обороны Финляндии Тимо Кивинен в интервью агентству Reuters.

Солдат армии Финляндии Marines.mil

«Мы систематически развивали нашу систему оборону именно для такого типа военных действий, которые сейчас происходят на Украине, с массированием огневой мощи артиллерии, масштабными бронетанковыми операциями и ударами авиации», — сказал он.

При этом он не стал приводить каких-либо доказательств подготовки России к «нападению» на Финляндию.

Напомним, Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в Североатлантический альянс 18 мая. На данный момент их принятие блокирует Турция из-за отношения этих стран к курдскому вопросу.

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