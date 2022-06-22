Тикси, Якутия, 22 июня, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Пятитысячный город Тикси в Якутии стал первым населенным пунктом, где был внедрен дизайн-код арктических поселений. Об этом сообщает информационное агентство «Ulus Media».

Artlib.ru Якутск

Дизайн-код позволит создать новый образ поселения путём изменения предыдущих ландшафтных решений, городских фасадов, а также ограждений и освещения. Специфика приарктических городов подразумевает ряд ограничений и требует особого внимания в процессе работы со средой в Арктике. Проект планируют реализовать до 2024 года.

«Отдельное внимание уделено вопросам освещения, навигации, колористики зданий с учетом природно-климатических особенностей Севера. Дизайн-код содержит требования и рекомендации для работы с визуальной средой арктических и северных поселений, которые могут быть дополнены каждым муниципалитетом, исходя из региональных особенностей и потребностей. Он позволяет выявить и проанализировать существующие проблемы городской среды, а затем предложить пути их решения. Создание кода может служить началом для утверждения единого подхода с возможностью его дальнейшего включения в структуру правил благоустройства», — заявил заместитель директора по вопросам регионального развития информационно-аналитического центра Госкомиссии по вопросам развития Арктики Максим Данькин в интервью ТАСС в январе 2022 года.

Напомним, что дизайн-код арктических поселений был разработан в 2021 году информационно-аналитическим центром Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, который курирует Минстрой России и Минвостокразвития.

Читайте также: В Якутске на Ысыах приготовили более 120 мероприятий