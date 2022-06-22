Салехард, , 17:40 — REGNUM На Ямале житель Новороссийска предстанет перед судом за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Телефонный звонок Kai Chan Vong

По версии следствия, в 2021 году в течение полугода обвиняемый, находясь в Новороссийске, заказывал доставку еды по телефону в других регионах России. «Заказчик» просил курьеров заодно оплатить ему мобильную связь и интернет, уверяя, что вернёт деньги при получении заказа. Потерпевшие переводили деньги обвиняемому, после чего он не выходил на связь.

Отмечается, что от действий злоумышленника пострадало 12 граждан, общая сумма ущерба составила более 50 тыс. рублей, которые потрачены им на личные нужды.

Житель Новороссийска обвиняется по ч. 1, 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Дело направлено в Лабытнангский городской суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая житель Лабытнанги лишился денег, пытаясь продать мотор от лодки.

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