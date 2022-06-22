22 июня 2022 | Время чтения меньше минуты

Василий Иванов, , 19:01 — REGNUM В Москве появилась площадь Донецкой Народной Республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Установка именной таблички «Площадь Донецкой Народной Республики» у посольства США Василий Иванов © ИА REGNUM

Посольство США в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Установка именной таблички «Площадь Донецкой Народной Республики» у посольства США Василий Иванов © ИА REGNUM

Установка именной таблички «Площадь Донецкой Народной Республики» у посольства США Василий Иванов © ИА REGNUM Установка именной таблички «Площадь Донецкой Народной Республики» у посольства США Василий Иванов © ИА REGNUM

Депутат Госдумы Пётр Толстой Василий Иванов © ИА REGNUM

Посольство США в Москве «переехало» по новому адресу, заявил в интервью журналистам депутат Государственной думы Пётр Толстой. Пространство рядом со зданием американской дипмиссии получило новое название. Теперь это площадь Донецкой Народной Республики.

Установка именной таблички «Площадь Донецкой Народной Республики» у посольства США Василий Иванов © ИА REGNUM

Установка именной таблички «Площадь Донецкой Народной Республики» у посольства США Василий Иванов © ИА REGNUM

Установка именной таблички «Площадь Донецкой Народной Республики» у посольства США Василий Иванов © ИА REGNUM

С данной инициативой выступили депутаты Мосгордумы. Также были зарегистрированы обращения граждан с предложениями наименований для места рядом с посольством.

Установка именной таблички «Площадь Донецкой Народной Республики» у посольства США Василий Иванов © ИА REGNUM

Установка именной таблички «Площадь Донецкой Народной Республики» у посольства США Василий Иванов © ИА REGNUM

Толстой заявил журналистам о возможном переименовании площади у здания посольства Германии в площадь Луганской Народной Республики. Депутат также с сожалением отметил отсутствие иностранной прессы во время торжественной установки новых табличек с названием.